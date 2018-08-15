Молдавские туристы остались без автомобильных номеров в Одессе

Несколько граждан Молдовы, отдыхающих на побережье Черного моря в Одессе, остались без номерных знаков.

Злоумышленники действовали по уже отработанной схеме - с начала скручивали номера, затем требовали выкуп.

Однако на этом неприятности для наших соотечественников не закончились. Украинские патруьные инспекторы выписали штрафы за отсутствие номерных знаков.

Это не первый подобный случай. В начале месяца сообщалось, что несколько молдавских туристов оставили свои автомобили на парковке у гостиниц, а на утро обнаружили свои авто без номеров и документов.