На побережье Камчатки обнаружили останки волосатого монстра

Жители Камчатки обнаружили на побережье останки необычного волосатого существа. На видео обратило внимание местное информационное агентство "Кам 24".

О находке написала на своей странице в Facebook Светлана Дяденко. Женщина отметила, что существо прибило к берегу после сильного шторма неподалеку от села Пахачи Олюторского района. По ее словам, оно "покрыто шерстью трубчатого вида". Дяденко предположила, что это какое-то "древнее существо", передает lenta.ru.

Комментаторы не разделили ее мнения и отметили, что, скорее всего, Дяденко нашла глобстер — неопознанную органическую массу, которую вымывает на берег водоемов. Чаще всего это полуразложившиеся останки китов или акул.

Заведующий лабораторией морских млекопитающих КамчатНИРО Сергей Корнев склоняется к версии, что на берег выбросило останки кита.

"Под воздействием моря, времени и различных животных, от самых мелких до крупных, кит часто приобретает причудливые формы. Это только часть кита, не целый экземпляр", — заявил он агентству.