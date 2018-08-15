Бузова расплакалась, рассказывая о том, что больше не любит Тарасова

Почти два года назад Ольга Бузова развелась с футболистом Дмитрием Тарасовым, однако страсти вокруг бывших супругов не утихают до сих пор. В недавнем интервью для шоу "Замуж за Бузову" 32-летняя певица призналась, что больше не любит спортсмена. Однако после этих слов девушка не смогла сдержать слёз.

Отрывком из интервью ведущая поделилась в своём "инстаграме". Бузова также отметила, что надеется встретить мужчину, который её не предаст, пишет life.ru.

Бузова прожила в браке с Тарасовым почти четыре года. Причиной развода, по словам артистки, стала неверность супруга, который изменял ей с моделью Анастасией Костенко. После разрыва ведущая "Дома-2" полностью посвятила себя карьере, и теперь она мечтает о простом женском счастье. Для этого она примет участие в реалити-шоу "Замуж за Бузову", где за её сердце будут бороться 15 мужчин.