Американка чуть не выкинула выигрышный билет на 50 тысяч долларов

Американка из штата Мичиган Делэйн Пассуччи угадала пять из шести номеров в крупнейшей американской лотерее Powerball Drawing. Когда на следующий день женщина пришла в магазин, где приобрела билет, чтобы отсканировать его и узнать сумму выигрыша, сканер выдал ошибку.

Спрятав билет обратно в кошелек, женщина решила вернуться попозже. Однако и через несколько недель история повторилась: сканер отказывался показывать выигрыш. От досады женщина уже было решила выбросить билет, когда сотрудник магазина предложил ей воспользоваться другим сканером. Тогда-то 47-летняя американка и узнала, что выиграла $50 004, пишет moya-planeta.

Получив свой выигрыш в главном офисе лотереи, Пассуччи рассказала, что пожертвует часть денег церкви, а часть оставит себе.