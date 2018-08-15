В Испании стартовали продажи летающих автомобилей. Новинка от компании PAL-V представляет собой гибрид легковой машины и гироплана.
Транспортное средство рассчитано на двух человек. Оно взлетает вертикально на высоту до 3,5 тыс. м и не нуждается в разгоне. Машина способна развивать скорость до 100 км/ч на земле и до 180 км/ч в воздухе, передает Известия.ru.
Автомобиль оборудован тремя двигателями, два из которых предназначены для полетов. Объем топливного бака составляет 100 л. На земле этого хватит, чтобы преодолеть около 1,3 тыс. км, или до 500 км в воздухе. Для того чтобы управлять такой машиной, понадобится не только водительское удостоверение, но и лицензия пилота вертолета, пишет Аutocasion.
Новинка доступна для предзаказа в салоне Marbella Supergarage в Малаге, который славится продажей эксклюзивных транспортных средств. Первая серия будет включать 90 автомобилей стоимостью €500 тыс. каждая. Позже компания PAL-V намерена выпустить более доступную версию за €320 тыс.
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