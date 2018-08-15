В Малайзии оштрафовали мужчину, пытавшегося открыть дверь на борту самолета

Суд в Малайзии оштрафовал гражданина Новой Зеландии на шесть тысяч малайзийских ринггитов (более 1,4 тысячи долларов) за то, что он во время полета пытался открыть дверь самолета, следовавшего в Куала-Лумпур, сообщило в среду местное агентство Bernama.

Инцидент произошел 11 августа на борту самолета авиакомпании Malaysia Airlines, который летел в Куала-Лумпур из новозеландского Окленда. По данным стюардессы, 32-летний мужчина, употреблявший во время полета алкоголь, встал со своего места и пытался открыть дверь аварийного выхода. Она сообщила об инциденте капитану воздушного судна, пишет РИА Новости.

Впоследствии мужчине были предъявлены обвинения в создании угрозы безопасности самолету и пассажирам воздушного судна. В случае отказа от выплаты штрафа ему грозит наказание в виде 12 месяцев тюрьмы.

Как заявил юрист осужденного, его клиент с друзьями направлялся во Вьетнам на каникулы. По его словам, он сожалеет о случившемся и приносит извинения. Сам мужчина признал свою вину.