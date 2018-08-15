Продавали наркотики килограммами: Столичная полиция раскрыла крупную преступную группировку

Как сообщает пресс-служба столичной полиции, сотрудники Инспектората Ботаники совместно с прокурорами сектора арестовали пятерых жителей Кишинёва, а также районов Штефан-Водэ и Криуляны в возрасте от 23 до 30 лет. Они были задокументированы в рамках операции "Мак-2018" и обвиняются в изготовлении и реализации наркотических средств разных видов, в особенности растительного происхождения. Наркотические вещества в особо крупных размерах распространялись на территории столицы.

В ходе обысков, проводимых в домах и автомобилях членов группировки, было обнаружено большое количество наркотических веществ разных видов, а также зип-пакеты, подготовленные для продажи запрещённых средств, электронные весы, мобильные телефоны, используемые в преступной деятельности, а также денежные средства в сумме 57 000 леев, накопленные от продажи наркотиков, пишет aif.md.

Все найденные наркосодержащие вещества были изъяты и направлены Центр судебно-медицинской экспертизы. Прибыль от конфискованных наркотиков, в случае их продажи на чёрном рынке, оценивается приблизительно в 100 000 леев.

Подозреваемые задержаны на 72 часа. Если их вина будет доказана, то им грозит от 7 до 15 лет лишения свободы. Правоохранительные органы продолжают следственные мероприятия с целью выявления других возможных участников преступной схемы.





