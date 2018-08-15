Украинку Людмилу Козловскую, возглавлявшую польскую неправительственную организацию Open Dialog Fundation, которая лоббирует партии Майи Санду и Андрея Нэстасе, а также рейдера №1 в СНГ Вячеслава Платона, выслали из Польши и Европейского союза. Как сообщают польские СМИ, НПО, которое неофициально финансирует казахский олигарх Мухтар Аблязов, подозревают в связях с российскими спецслужбами.
Как сообщает британский портал Financial Times, Open Dialog Fundation заинтересовалось Молдовой после того, как в Украине задержали Вячеслава Платона. НПО представило его жертвой политической расправы. Британские журналисты пишут, что организация оказывала адвокатские услуги и другим предполагаемым политическим осужденным, в том числе Ренато Усатому и и лидеру экстремистского движения "Антифа" Григорию Петренко.
НПО также проводило агрессивное лоббирование в европейских учреждениях против главных геополитических врагов России в Восточной Европе, Польши и Украины.
Кроме того, организация активно поддерживает правую оппозицию в Кишиневе. Она финансирует поездки лидеров ПДС и ППДП, и неправительственных журналистов, на форумы и собрания в Брюсселе и Страсбурге.
Майю Санду и Андрея Нэстасе не раз видели в обществе таких публичных персон как Наталья Морарь, Александр Македон и адвоката Анна Урсаки. Все они участвовали в мероприятиях, финансируемых фондом Аблязова.
В декабре прошлого года в отчете, представленном в Европарламенте, НПО, которое защищает кишиневскую оппозицию, обвинили в причастности к гибридной войне, которую Россия ведет против Запада. В документе говорилось, что российские спецслужбы завербовали Козловскую для проведения диверсий против Европы. Два месяца назад пресса писала, что между Аблязовым и Козловской существует любовная связь.
Казахские журналисты нашли на одном из сайтов для взрослых видео с участием мужчины и женщины, очень похожих на Аблязова и Козловскую. Они обратились к олигарху в Facebook, но ответа не получили. Людмила Козловская, в свою очередь, заявила, что это видео - инсценировка спецслужб Украины и Казахстана. А ее супргуг Бартош Крамек утверждал, что женщина на видео - не его жена.
Как сообщают иностранные СМИ, олигарх Мухтар Аблязов разбогател за счет рейдерских атак и отмывания денег. И именно он стоял за "оранжевой революцией" в Украине. Три года Аблязов находился под предварительным арестом во Франции. Его обвиняли в хищении шести миллиардов долларов из банка в Казахстане.
Лидеры ПДС и ППДП Маяй Санду и Андрей Нэстасе на телефонный звонок наших журналистов не ответили.
Комментарии
- Сотрудники бюджетной сферы могут получить мини-каникулы в конце августа
- Андрей Нэстасе потребовал возбудить уголовное дело против президента Игоря Додона
- Представители "Нашей партии" нелестно отозвались о лидерах ППДП и ПДС
- Владимир Головатюк: "Запад поддерживал и будет поддерживать нынешнюю власть в Молдове"
- Директор труста Jurnal TV тоже заговорил о насильственном сценарии протестов в Кишиневе
- Илан Шор считает, что Вячеслав Платон признал за собой вину
- Андриан Канду обсудил с представителями МВФ ход проводимых реформ в Молдове
- Виталий Андриевский: "Оппозиция критикует "малую налоговую реформу", потому что ей безразлична судьба молдавской экономики!"
- ЦИК создал информационный ролик о выборах для граждан Молдовы, проживающих за рубежом
- Тулбуре обвинил Цыку в откровенной ксенофобии
- Британка 28 лет прожила с линзой в глазу
- В Генуе при обрушении моста погибли два гражданина Румынии
- Водители, нарушающие запрет на движение крупнотоннажного транспорта в жаркий период, заплатят штрафы
- Жители Ботаники остануться без воды
- В Британии выяснили, почему Меган Маркл завидовала Кейт Миддлтон
- В Киеве открыли кафе с обнаженными официантами
- Обрушение автомобильного моста в Италии: число жертв достигло 30 человек
- Четверо молдавских граждан пострадали на стройке в Санкт-Петербурге
- Власти назвали причину обрушения моста в Генуе
- Аномальная жара к 2050 году установится в тысячи городах
- Рейдер Вячеслав Платон признаётся без зазрения совести, что хотел положить страну на лопатки за счёт кражи миллиарда и сбить ее с европейского курса, но был остановлен правительством
- Из выброшенных в поле яиц вылупился выводок цыплят
- Дорого, но старомодно: Стилист оценил гардероб молодой любовницы Петросяна
- Ученые доказали пользу соли для здоровья
- В Итали предотвратили "кражу века": муравей не смог утащить из магазина огромный бриллиант для королевы муравейника. ВИДЕО
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня не лучший день для общения со старшими, родители станут настаивать на своем, переубеждать их бесполезно. Исключите сегодня из своего меню мясо, замените его овощами. Проявляйте сдержанность, не идите напролом - и Вам представится возможность достичь задуманного. Перегрузки чреваты нервным срывом.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня следует быть крайне внимательным к своему здоровью. Многие будут сегодня чересчур эмоциональны. Звезды напоминают о том, что нужно навестить родных. Воздержитесь от неуемных желаний в этот день.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня следует позаботиться о безопасности - своей и близких, так как возрастает вероятность получить травму. Ваша сдержанность будет воспринята близким человеком как невнимание, что может привести к недоразумениям и обидам. Тщательней контролируйте возросшую обидчивость, чтобы избежать ссор дома. Но не принимайте все так близко к сердцу.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День чреват для Вас любовными переживаниями, разочарованиями, интригами. В отношении с начальством не рекомендуется терять чувство меры и такта. Хороший день для любой работы и общения с теми, кто близок Вам по духу. Смело назначайте свидания.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День принесет много тревог и волнений, связанных с близким человеком. Встреча с друзьями обещает интересный вечер. Невозможность выполнить некоторые из них вызовет раздражение. Вероятно получение премии.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня необходимо набраться терпения и выдержки, чтобы избежать конфликтов с близкими и подчиненными. Актуальными станут распределение доходов, уплата налогов и пошлин. Сегодня не торопите события - это не самый благоприятный день для кардинальных перемен. Повысится Ваша деловая активность.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День хорош для занятий искусством, но никак не бизнесом - Вы сегодня слишком рассеянны. Вы станете ещё более серьезным и трудолюбивым. Работы окажется снова в избытке, но она, как никогда, Вас раздражает и утомляет. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня день добавит Вам волевых качеств, что поможет решить многие задачи. Вас будут волновать вопросы материального характера. Следует остерегаться стремления к авторитарности и чрезмерной придирчивости к недостаткам окружающих, иначе к концу дня Вы рискуете остаться в одиночестве. Будьте осторожнее с бытовой химией.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Этот день весьма благоприятен для странствий, особенно если учесть финансовое положение, от которого напрямую зависит любое путешествие. Не стоит горячится и волноваться, иначе не избежать печального исхода. Уделите больше внимания детям, надолго не упускайте их из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня Вы получите удовольствие от любой физической нагрузки - так Вы сбросите накопившееся напряжение. Возможны приятные приключения. Хотите полюбить королеву или заработать миллион? Тогда, это Ваш день. В голову придут плодотворные идеи.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Дома будут царить мир и покой, настроение и самочувствие будут на высоте. Возможна встреча с человеком, с которым Вы некогда были связаны по работе и не виделись очень давно. В первой половине дня возможны нарушения планов.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День предвещает трудности в отношениях с коллегами, а также с родителями, близкими родственниками. Излишнее самомнение, импульсивность, могут стать причиной опрометчивого поступка. Общение с близкими и любимыми доставит удовольствие. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.
|Banca Nationala a Moldovei
ivankaplat.wordpress.com