Гаджеты Apple проанализируют здоровье человека

Apple разработает чип для отслеживания здоровья человека. С ним "яблочный" гаджет соберёт данные о физическом состоянии владельца. Об этом сообщает CNBC.

Издание сослалось на вакансию компании. Она ищет инженера, который будет работать над аппаратным обеспечением датчика здоровья. Список аппаратов, в которых будет стоять этот чип, не называется, передает life.ru.

Сейчас собирать данные о физическом состоянии владельца умеют смарт-часы Apple Watch. Они замеряют пульс. К примеру, так они спасли австралийца от смерти во сне, когда частота его сердцебиения поднялась до 140 ударов в секунду вместо положенных 60.