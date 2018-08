Чтобы опробовать новую возможность, нужно отправить собеседнику фото и прикрепить специальный стикер-вопрос. А там задать вопрос и предложить варианты ответа, передает life.ru.

Это те же стикеры-вопросы, что были добавлены в Stories в октябре 2017 года. Тогда пользователи получили возможность задавать вопросы в виде голосования. Instagram просто добавила их в Direct, не предлагая ничего нового.

Соцсеть также работает над новыми возможностями. К примеру, приложение покажет, сколько времени пользователь в нём проводит.

Starting today, you can send a poll privately in Direct. Update your app to choose who you want to poll – whether it’s everyone in a big group thread or just your very best friend. Update your app now to try it! pic.twitter.com/Lfr6pwPDzI