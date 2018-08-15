В Британии выяснили, почему Меган Маркл завидовала Кейт Миддлтон

Супруга принца Гарри Меган Маркл в прошлом вела блог под названием Tig Talk. Недавно его содержание стало достоянием общественности, о чём сообщает портал Dni.ru.

В 2014 году Маркл в своём блоге призналась, что завидует герцогине Кембриджской Кейт Миддлтон и сама мечтает о принце, пишет life.ru.

Маркл стала мечтать о том, чтобы стать частью королевской семьи, после беседы с ливийской принцессой Алией аль-Сенусси. В блоге она призналась, что завидует Миддлтон, потому что о ней говорит всякая мировая пресса. Также будущая принцесса мечтала о такой же пышной свадьбе, какая была у Миддлтон.

Мечта Маркл стала реальностью в мае 2018 года, когда состоялась её свадьба с принцем Гарри.