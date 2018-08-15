Водители, нарушающие запрет на движение крупнотоннажного транспорта в жаркий период, заплатят штрафы

Водители крупнотоннажных грузовиков, которые не подчиняются запрету на передвижение в дневные часы, когда особенно жарко, будут штрафоваться на сумму до 750 леев. Кроме того, они получат 3 штрафных пункта.

Как сообщила корр. агентства сотрудник пресс-службы Национальной патрульной инспекции Наталья Головко, ограничения действуют с 10.00 до 20.00 в дни, когда температура воздуха превышает 30 градусов, передает Молдпрес.

Патрульные инспекторы ежедневно проверяют, соблюдают ли водители временные ограничения на передвижение.

Решение о запрете на передвижение транспортных средств общей грузоподъемностью более 20 тонн на национальных дорогах во время жары было принято для защиты асфальта. В Министерстве экономики и инфраструктуры уточнили, что исключения сделаны только для автомобилей, перевозящих пассажиров, скот и скоропортящиеся продукты животного и растительного происхождения, а также для автомобилей, участвующих во вмешательствах в случаях форс-мажора, оснащенные средствами оказания первой медицинской помощи, или участвующие в предотвращении и ликвидации чрезвычайных ситуаций, для транспортных средств, участвующих в работах по ремонту дорог.

Государственная гидрометеорологическая служба объявила "желтый" код метеоопасности, который будет действовать до завтра, 16 августа, в центре и на юге страны.