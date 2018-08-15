В Генуе при обрушении моста погибли два гражданина Румынии

При обрушении моста в Генуе погибли двое граждан Румынии, сообщила в среду пресс-служба румынского МИД.

Двухсотметровый пролет моста на проходящей через Геную автостраде А10 обрушился во вторник в 11.36 на складские помещения и железнодорожные пути. В момент ЧП на мосту находились более 30 автомобилей. По последним данным префектуры, в результате погибли 39 человек, пишет РИА Новости.

"В ночь на среду было установлено, что в результате обрушения части моста Моранди автострады А10 возле Генуи погиб гражданин Румынии. В результате работы мобильной консульской группы среди погибших в среду был найден еще один гражданин Румынии", — говорится в сообщении МИД.

Консульская группа поддерживает постоянную связь с местными властями и медицинскими учреждениями, куда доставляют жертв ЧП. "Консульство в Турине следит за ситуацией, чтобы оказать необходимую помощь, в том числе, выдать документы, которые нужны для перевозки тел погибших на родину", — отметили в ведомстве.

В министерстве также выразили соболезнования семьям погибших и пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим.









