В Индонезии нашли 2-летнего мальчика, который курит по 40 сигарет в день

У двухлетнего индонезийца из города Сукабуми на острове Ява уже есть вредная привычка. Он выкуривает две пачки сигарет в день. Об этом сообщила газета Daily Mail.

Рапи Ананда Памунгкас научился курить примерно два месяца назад. Сначала малыш собирал окурки возле рынка, где работает его мама. Его старшие приятели помогали ему зажигать бычки.

После этого ребенок начал приставать к покупателям и выпрашивать у них сигареты. Как ни странно, некоторые люди давали ему прикурить. Им было интересно посмотреть, как дымит маленький мальчик. Один из очевидцев снял этот процесс на камеру и выложил в Сеть, передает 360tv.

Теперь сигареты ему покупает мама. Она делает это для…успокоения сына. "Если я не даю ему сигареты, он приходит в бешенство", — объяснила она.

Отец Рапи, который также курит, не понимает одержимость своего отпрыска: "Я не могу сказать ему "нет", когда он просит сигарету. Даже я не курю так часто. Я это делаю только на работе. Когда мой сын курит, он выглядит так, как будто пьет чашечку моккачино".

Однако родители все же собираются показать ребенка врачу. Они надеются, что их мальчик избавится от пагубной привычки.