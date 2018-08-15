Ученые нашли связь между бессонницей и социопатией

Исследователи из Калифорнийского университета Беркли выяснили, что люди, которые испытывают проблемы со сном, чувствуют себя одинокими и чаще, чем выспавшиеся, избегают контактов с другими людьми. Пресс-релиз ученых опубликован на сайте MedicalXpress.

Хорошо отдохнувшие люди чувствуют себя одинокими после короткой встречи с лишенным сна человеком. Так распространяется вирусная инфекция социальной изоляции, утверждают ученые, проливая тем самым новый свет на глобальную эпидемию одиночества, передает 360tv.

"Мы, люди, являемся социальным видом, но лишение сна может превратить нас в социальных прокаженных", — рассказал старший научный сотрудник Мэтью Уокер, профессор психологии и нейробиологии Калифорнийского университета в Беркли.