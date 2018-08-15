Бомба! Защитницу Андрея Нэстасе и Майи Санду выдворили из Евросоюза

Лоббист Натальи Морарь, Андрея Нэстасе и Майи Санду была выдворена из ЕС за связь с российскими спецслужбами.

Гражданка Украины Людмила Козловская, президент Фонда "Открытый диалог", лоббирующего, в том числе, ПДС Майи Санду и Платформу "ДА" Андрея Нэстасе, была выдворена из Польши и из Евросоюза.

Стоит отметить, что Людмила Козловская также была замечена в поддержке, оказанной приговоренному олигарху из Кишинева Вячеславу Платону. Британское издание Financial Times написало, что Вячеслав Платон был представлен Фондом "Открытый диалог" как жертва политической расплаты. Источник отмечает, что организация Людмилы Козловской, финансируемая азербайджанским миллиардером Мухтаром Аблязовым. предоставляла адвокатские услуги Ренато Усатому, бывшему мэру Бельц, который сбежал в Москву, а также лидеру экстремистского движения "Антифа" Григорию Петренко, сбежавшему в Германию. Лидеров ПДС, Платформы "ДА", а также многих журналистов, финансируемых Фондом, среди которых была и Наталья Морарь, видели на многих съездах, организованных в Брюсселе Фондом "Открытый диалог".

Напомним, что в отчете, представленном в Европарламенте, этот Фонд обвинили в участии в гибридной войне, которую вела Россия против Запада. Авторы документа обвинили Людмилу Козловскую в том, что ее наняли российские спецслужбы. СМИ также писали, что у Мухтара Аблязова с Любмилой Козловской любовная связь, а журналисты одного новостного портала Казахстана нашли их видео на сайте для взрослых. Международная пресса также отмечает, что Мухтар Аблязов обогатился на рейдерских схемах и отмывании денег. Он находился под предварительным арестом во Франции на протяжении трех лет по обвинению в мошенничестве в размере шести миллиардов долларов из азербайджанского банка.