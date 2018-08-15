Лоббист Натальи Морарь, Андрея Нэстасе и Майи Санду была выдворена из ЕС за связь с российскими спецслужбами.
Гражданка Украины Людмила Козловская, президент Фонда "Открытый диалог", лоббирующего, в том числе, ПДС Майи Санду и Платформу "ДА" Андрея Нэстасе, была выдворена из Польши и из Евросоюза.
Стоит отметить, что Людмила Козловская также была замечена в поддержке, оказанной приговоренному олигарху из Кишинева Вячеславу Платону. Британское издание Financial Times написало, что Вячеслав Платон был представлен Фондом "Открытый диалог" как жертва политической расплаты. Источник отмечает, что организация Людмилы Козловской, финансируемая азербайджанским миллиардером Мухтаром Аблязовым. предоставляла адвокатские услуги Ренато Усатому, бывшему мэру Бельц, который сбежал в Москву, а также лидеру экстремистского движения "Антифа" Григорию Петренко, сбежавшему в Германию. Лидеров ПДС, Платформы "ДА", а также многих журналистов, финансируемых Фондом, среди которых была и Наталья Морарь, видели на многих съездах, организованных в Брюсселе Фондом "Открытый диалог".
Напомним, что в отчете, представленном в Европарламенте, этот Фонд обвинили в участии в гибридной войне, которую вела Россия против Запада. Авторы документа обвинили Людмилу Козловскую в том, что ее наняли российские спецслужбы. СМИ также писали, что у Мухтара Аблязова с Любмилой Козловской любовная связь, а журналисты одного новостного портала Казахстана нашли их видео на сайте для взрослых. Международная пресса также отмечает, что Мухтар Аблязов обогатился на рейдерских схемах и отмывании денег. Он находился под предварительным арестом во Франции на протяжении трех лет по обвинению в мошенничестве в размере шести миллиардов долларов из азербайджанского банка.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня не лучший день для общения со старшими, родители станут настаивать на своем, переубеждать их бесполезно. Исключите сегодня из своего меню мясо, замените его овощами. Проявляйте сдержанность, не идите напролом - и Вам представится возможность достичь задуманного. Перегрузки чреваты нервным срывом.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня следует быть крайне внимательным к своему здоровью. Многие будут сегодня чересчур эмоциональны. Звезды напоминают о том, что нужно навестить родных. Воздержитесь от неуемных желаний в этот день.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня следует позаботиться о безопасности - своей и близких, так как возрастает вероятность получить травму. Ваша сдержанность будет воспринята близким человеком как невнимание, что может привести к недоразумениям и обидам. Тщательней контролируйте возросшую обидчивость, чтобы избежать ссор дома. Но не принимайте все так близко к сердцу.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День чреват для Вас любовными переживаниями, разочарованиями, интригами. В отношении с начальством не рекомендуется терять чувство меры и такта. Хороший день для любой работы и общения с теми, кто близок Вам по духу. Смело назначайте свидания.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День принесет много тревог и волнений, связанных с близким человеком. Встреча с друзьями обещает интересный вечер. Невозможность выполнить некоторые из них вызовет раздражение. Вероятно получение премии.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня необходимо набраться терпения и выдержки, чтобы избежать конфликтов с близкими и подчиненными. Актуальными станут распределение доходов, уплата налогов и пошлин. Сегодня не торопите события - это не самый благоприятный день для кардинальных перемен. Повысится Ваша деловая активность.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День хорош для занятий искусством, но никак не бизнесом - Вы сегодня слишком рассеянны. Вы станете ещё более серьезным и трудолюбивым. Работы окажется снова в избытке, но она, как никогда, Вас раздражает и утомляет. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня день добавит Вам волевых качеств, что поможет решить многие задачи. Вас будут волновать вопросы материального характера. Следует остерегаться стремления к авторитарности и чрезмерной придирчивости к недостаткам окружающих, иначе к концу дня Вы рискуете остаться в одиночестве. Будьте осторожнее с бытовой химией.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Этот день весьма благоприятен для странствий, особенно если учесть финансовое положение, от которого напрямую зависит любое путешествие. Не стоит горячится и волноваться, иначе не избежать печального исхода. Уделите больше внимания детям, надолго не упускайте их из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня Вы получите удовольствие от любой физической нагрузки - так Вы сбросите накопившееся напряжение. Возможны приятные приключения. Хотите полюбить королеву или заработать миллион? Тогда, это Ваш день. В голову придут плодотворные идеи.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Дома будут царить мир и покой, настроение и самочувствие будут на высоте. Возможна встреча с человеком, с которым Вы некогда были связаны по работе и не виделись очень давно. В первой половине дня возможны нарушения планов.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День предвещает трудности в отношениях с коллегами, а также с родителями, близкими родственниками. Излишнее самомнение, импульсивность, могут стать причиной опрометчивого поступка. Общение с близкими и любимыми доставит удовольствие. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.
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