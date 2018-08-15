Пожарный рассказал, что выживших под завалами моста в Генуе не осталось

Выживших под обвалившимся мостом в итальянской Генуе уже не осталось, спасательная операция перешла в фазу разбора завалов тяжелой техникой, рассказал РИА Новости один из пожарных, который работает на месте крушения моста.

"Нельзя исключать чуда, но холодная логика подсказывает, что там никого не осталось. Судя по типу обрушения и тому, что машины там буквально смяты в лепешку, никого не осталось", — сказал он.

Собеседник агентства отметил, что в настоящее время проведение операции замедлилось из-за применения тяжелой техники, передает РИА Новости.

"Вчера все шло быстро, так как мы работали руками и разгребали легкие куски сами. Сейчас все немного затормозилось, потому что куски стали тяжелее и в ход пошла техника, которая их оттаскивает", — объяснил он.

По его словам, есть также опасность разрушения оставшихся частей моста. Одна из них нависает над складами. На ней до сих пор видны грузовики, фуры и легковые машины, которые люди побросали, пытаясь убежать с моста. Другая часть нависает над жилыми домами. Именно в этом районе проходит основная часть спасательной операции. Как объяснили спасатели, люди оттуда были эвакуированы накануне, однако риск обрушения остается высоким.