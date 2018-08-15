В детсаду под Липецком воспитательница и сторож найдены мертвыми в обнимку

В детском саду "Василёк" города Грязи Липецкой области воспитательницу и охранника с ножевыми ранениями нашли мёртвыми в обнимку. При осмотре места происшествия было обнаружено и орудие убийства — окровавленный нож. Об этом сообщили в региональном управлении СКР.

Известно, что погибшая замужем. Именно её супруг забил тревогу, когда та не вернулась домой после рабочего дня. По информации местных СМИ, гибель 33-летней Екатерины К. и 29-летнего Валерия Ф. могла произойти из-за безответной любви охранника, пишет life.ru.

— Он её любил, а она не хотела с ним быть. У них начался конфликт, и он пырнул её в сонную артерию. После чего обнял и покончил с собой, — считает один из местных жителей.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух лиц". Правоохранители закрыли на время детский сад. Сейчас опрашиваются коллеги и родные погибших. Точные причины смерти воспитательницы и охранника установит экспертиза.