Все смартфоны Nokia получат новейшую ОС Android

Финский вендор подтвердил, что обновление до Android 9.0 получат все последние смартфоны Nokia. О сроках не сообщается, передаёт PhoneArena.

По словам HMD Global, которая выпускает аппараты под брендом Nokia, все последние смартфоны обновятся до девятого "Андроида". Вендор заметил, что свежую ОС получат даже те аппараты, которым не досталась предыдущая операционка Android 8.0 Oreo, пишет life.ru.

Согласно источникам, Android 9.0 Pie получат Nokia 1, Nokia 2, Nokia 2.1, Nokia 3, Nokia 3.1, Nokia 5, Nokia 5.1, Nokia 6, Nokia 6.1, Nokia 6.1 Plus, Nokia 7 Plus, Nokia 8 и Nokia 8 Sirocco. Также ОС будет доступна для смартфонов Nokia X5, Nokia X6 и Nokia 7, которые были выпущены эксклюзивно для китайского рынка. Когда операционку можно будет скачать, не сообщается.

Напомним, что релиз ОС Android 9.0 Pie состоялся на прошлой неделе. Первыми "девятку" получили владельцы смартфонов Google Pixel и Pixel 2 и Essential Phone.