Загорелся с ног до головы: Трехлетний мальчик из Молдовы госпитализирован в Москве с сильнейшими ожогами

Чудовищные ожоги получил трехлетний мальчик из Молдовы с необычным именем Зевс в Новой Москве. В минувшие выходные ребенок с родителями приехал на дачу к родственникам, и, когда взрослые разводили огонь в мангале, на малыша попала жидкость для розжига.

Как сообщает mk.ru, барбекю было запланировано на вечер 11 августа. На даче в одном из СНТ в Новой Москве собралось около шести человек — все родственники и близкие друзья. Компания отмечала день рождения дочери хозяйки дома, и на праздник были приглашены крестный виновницы торжества Сергей Ока (работает строителем), а также его жена (администратор в салоне красоты) и их трехлетний сын. Около 19.00, пока женщины чистили грибы и резали овощи к застолью, вокруг мангала собрались мужчины. Сергей держал за руку маленького Зевса и наблюдал, как 23-летний друг семьи Владимир разжигал огонь. Мужчина попытался подлить жидкость для розжига в едва разгорающееся пламя, но неожиданно в его руках произошел взрыв.

Пластиковая бутылка разлетелась, а ее содержимое выплеснулось на ребенка и моментально вспыхнуло. Зевс загорелся с ног до головы, и его с трудом удалось потушить. Прибывшие на место медики экстренно госпитализировали малыша в больницу с ожогами 1, 2 и 3-й степени. Пострадали шея, лицо, туловище и конечности (по предварительным данным, площадь ожогов составила 30%). В настоящее время Зевс находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации, а убитые горем родители не покидают стены больницы. Правоохранители проводят по данному факту проверку. Кстати, когда у отца поинтересовались, почему он назвал сына в честь главного бога Олимпа, он ответил, что это имя ему просто приснилось.