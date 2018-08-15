В Судане опрокинулся катер с детьми, 22 погибли

Двадцать два школьника и одна женщина утонули в Судане в реке Нил в среду утром вследствие крушения катера, сообщает суданское информационное агентство SUNA.

Инцидент произошел в провинции Нил, находящейся на границе с Египтом. Причиной стала поломка двигателя деревянного катера, на борту которого находились более 40 школьников.

Сильное течение реки, вызванное проливными дождями, опрокинуло судно. Двадцать два ребенка и одна женщина не смогли выбраться из бурного потока и утонули, пишет РИА Новости.



