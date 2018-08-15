В Генуе заявили о риске нового обрушения моста

Одна из уцелевших опор моста Моранди в итальянском городе Генуя, часть которого обрушилась во вторник, трескается и также может упасть. Об этом сообщает в среду, 15 августа, издание La Stampa.

Отмечено, что один из пилонов моста находится прямо между жилыми домами, жителей которых накануне эвакуировали. Большинство из них провели ночь в гуманитарном центре, подготовленном местными властями, передает Корреспондент.

Утром в среду жители хотели вернуться в свои дома, но пожарные пока не позволяют им этого сделать из-за опасности нового обрушения. Очевидцы утверждают, что трещина в опоре кажется намного больше, чем днем ​​ранее.

В связи с этим спасатели приостановили поисковую операцию.

Между тем полиция все больше расширяет так называемую "красную зону", закрывая территорию, которая может представлять риск для людей и транспортных средств. Пока невозможно сказать, когда местные жители смогут вернуться домой.

По последним данным, в результате обвала секции моста погибли 39 человек.

Напомним, часть моста Моранди длиной около 100 метров обрушилась 14 августа около полудня. Упала секция, которая проходила над железнодорожными рельсами и рекой Польчевера.

Трасса А10, на которой находится мост, перекрыта. Мост Моранди построен в 1960 годах к западу от центра Генуи. Его длина составляет 1182 метра, высота - 90 метров.