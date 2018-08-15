В Молдове с начала года раскрыли более 780 случаев наркоторговли

Более 780 случаев торговли наркотиками раскрыли в Молдове с начала этого года. Это на 55 больше, чем годом ранее. Последний раз правоохранители задержали пятерых подозреваемых в наркоторговле. При обысках у них обнаружили пять килограммов конопли и таблетки экстази общей стоимостью сто тысяч леев. По данным полиции, наибольшим спросом на черном рынке пользуется конопля.

В 2016 году на учете у врачей стояли 11700 наркозависимых. В прошлом году их число достигло почти 12 с половиной тысяч. Этот мужчина употреблял наркотики 15 лет. Сейчас ему 40. Последние четыре года он проходит лечение.



Специалисты говорят, что зачастую наркотики начинают употреблять люди, которые переживают какие-то проблемы.



Больше всего наркозависимых - почти восемь тысяч - зарегистрировали в Кишиневе, еще более 1200 - в Бельцах.





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