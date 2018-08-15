В Германии правительство узаконило третий пол

Правительство ФРГ распорядилось закрепить третий пол в книгах записи актов гражданского состояния. Об этом сообщило Федеральное министерство внутренних дел страны в Twitter.

В соответствии с поправками, помимо "мужского" и "женского" пола в Германии будет существовать "интерсексуальный" пол. Таким образом правительство Германии планирует помочь людям, которые не могут определить свою принадлежность к какому-либо из двух полов, пишет РИА Новости.

Отмечается, что законопроект разрабатывался согласно решению Конституционного суда Германии от 10 октября 2017 года и теперь будет рассмотрен в бундестаге.

В мире правовое признание "третьего пола" также закреплено в Австрии, Австралии, Новой Зеландии, США, Канаде, Индии, Пакистане и Непале.