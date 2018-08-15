В Генуе объявили двухдневный траур по погибшим при обвале моста

В итальянском Генуе объявили два дня траура. Власти Италии распорядились также проверить все мосты и тоннели в стране. Премьер Молдовы Павел Филип передал соболезнования итальянскому народу. Он также заявил, что правительство окажет необходимую помощь в доставке на родину тела нашего соотечественника, погибшего при обрушении моста. До сих пор число жертв трагедии выросло до 39. Среди погибших трое граждан Франции и трое чилийцев.

"Звонил почти 50 раз. Затем позвонил его другу, который находился с ним и его женой в машине, все трое - чилийцы. Я приехал в больницу, мне сказали, что они скончались".



16 человек пострадали, 10 числятся пропавшими без вести. Поисковая операция продолжается. Ночью под завалами нашли семерых человек.



"Все произошло мгновенно. Был страшный шум. Я провалился, но не сразу понял, как оказался внизу. Ничего не помню. Каждый раз как закрываю глаза, вижу как рушится мост".



Власти Генуи распорядились снести рухнувший мост. Из зоны риска эвакуировали сотни человек. По предварительным данным, причиной обрушения стал человеческий фактор. Открыто уголовное дело.



"В такой цивилизованной и современной стране как Италия, не должно происходить таких трагедий. Виновные должны быть наказаны", - сказал министр транспорта Данило Тонинелли.



Автомобильный мост, который построили в 60-е годы прошлого века, обвалился во вторник. Рухнул пролет протяженностью 200 метров. В этот момент на участке находилось примерно 30 автомобилей и грузовиков.





