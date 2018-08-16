Среди пострадавших в Генуе есть гражданин Молдовы

34-летний гражданин Молдовы пострадал в результате обвала автомобильного моста в итальянском городе Генуя.

Пострадавшему предстоит операция в Италии.

Напомним, при обрушении мосто в Генуе погибли 39 человек, из которых один гражданин Молдовы.

Трагения произошла во вторник, 14 августа. Автомобильный мост, которые построили в 60-е годы прошлого века, обвалился. Рухнула железобетонная опора и вместе с ней с высоты 45 метров обрушилось около 200 метров дорожного полотна. В этот момент на участке находилось примерно 30 автомобилей и грузовиков.