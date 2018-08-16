В Вулканештах объявили карантин из-за африканской чумы свиней

В Вулканештах до 25 сентября объявлен карантин. На днях там зарегистрировали новую вспышку свиной чумы. Это уже третий, начиная с 20 июля.

На въезде и выезде из города установлены санитарные фильтры, провоз свиного мяса и живых животных запрещен.



С 20 июля, когда в Вулканештах выявили первый случай свиной чумы, в местных хозяйствах забили 37 больных животных.



Местные свиноводы признают: ситуация грозит значительными убытками.



"Одно животное весит 180-200 килограммов. Посчитайте, сколько мяса поступает на рынок, и по какой цене оно продается. Так что убытки большие".





