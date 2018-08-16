Урожай винограда в этом году будет выше, чем в прошлом

Урожай винограда в этом году будет богатым. Согласно прогнозам министерство сельского хозяйства, только крупные производители получат до 460 тысяч тонн винограда, что на 12% больше, чем в 2017-ом. А всего рассчитывают собрать около 680 тысяч тонн продукции.

По данным минсельхоза,урожай технических сортов составит до 290 тысяч тонн, а столового винограда - до 130 тысяч тонн. Еще 315 тысяч тонн

Специалисты министерства провели расчеты и предложили при сборе восьми тонн с гектара виноград европейских сортов продавать по пять леев за килограмм, а Изабеллу - по три лея.



Рассчитали и затраты виноградарей. Крупные производители потратили на содержание каждого гектара виноградников до 37 тысяч леев, а малые - около 30 тысяч леев.





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