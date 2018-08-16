Додон осудил правительство, считая решение покинуть ЭЭС СНГ попыткой обострить отношения с РФ

Это еще один шаг к созданию искусственной напряженности в отношениях с Россией, уверен президент Молдовы.

Правительство Молдовы в очередной раз намерено обострить отношения с Россией, принимая решение о выходе республики из Электроэнергетического совета стран СНГ. Об этом заявил президент Республики Молдова Игорь Додон.

Ранее сегодня на официальном сайте министерства экономики и инфраструктуры РМ появился проект постановления о выходе из соглашения. В документе поясняется, что «условия соглашения о координации межгосударственных отношений в области электроэнергетики стран СНГ не соответствуют приоритетам Молдовы в области энергобезопасности», так как реализуется проект взаимоподключения электросетей РМ и Румынии.

Игорь Додон отметил, что страна состоит в Электроэнергетическом совете СНГ с 1992 года.

«До сих пор никто не мешал нам сотрудничать в области энергетики с другими странами, в том числе с Румынией. Более того, Румыния уже много лет закупает в приднестровском регионе Республики Молдова электроэнергию для своих нужд», — заявил Додон.

Додон осудил решение правительства РМ покинуть Электроэнергетический совет СНГ

Президент республики уверен, что правительство под благовидным предлогом стремиться обострить ситуацию с Россией.

«Этот шаг преследует минимум две цели. Первая внутренняя — в преддверии парламентских выборов 2019 года создать атмосферу напряженности в обществе, вновь ввести в повестку дня геополитику и, в угоду евроунионистам, повысить напряженность в отношениях с Россией. Вторая цель внешняя — доказать своим «кураторам» на Западе, что Молдова продолжает идти «верным» курсом на нагнетание отношений с Россией», — комментирует Игорь Додон.

Он подчеркнул, что как всенародно избранный президент республики «решительно осуждает» этот шаг правительства, так как он идет вразрез с национальными интересами страны, то ест выстраивания и сохранения партнерских и взаимовыгодных отношений как с Западом, так и Востоком.

Электроэнергетический Совет СНГ образован в 1992 году и является межправительственным органом СНГ. Важнейшее направление его деятельности - создание правового пространства государств – участников СНГ в области электроэнергетики. Члены Совета проводят совместные скоординированные мероприятия для устойчивого и надежного электроснабжения каждой из стран. В состав Совета входят главы электроэнергетических ведомств государств – участников Соглашения и руководители национальных энергетических компаний, передает allmoldova.