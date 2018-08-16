Два школьника из Новых Фэлешт предложили эффективное решение проблемы отсутствия освещения на остановках

Два школьника из села Новые Фэлешты предложили местным властям эффективное и недорогостоящее решение проблемы отсутствия освещения на остановках общественного транспорта. Это светодиодные лампы, которые заряжаются от солнечной энергии.

Андрей и Мэдэлина уже подсчитали: покупка нужного количества светодиодных ламп обойдется всего в 400 леев. Местным властям идея пришлась по душе.



Девятиклассники уверены, что их дея приживется и со временем светодиодные лампы появятся по всему селу. В том числе в парке, на игровой площадке и стадионе.





Комментарии

Другие новости