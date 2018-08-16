Более 200 жителей Бельц подверглись нападению бродячих собак

В Бельцах до сих пор не решили проблему бродячих собак. Хотя местные власти еще в прошлом году обещали, что откроют дя них приют. С начала этого года, бродячие псы покусали более 270 человек, в том числе почти 100 детей.

Две недели назад местная администрация пообещала открыть временный приют для бродячих собак.



По данным Центра общественного здоровья Бельц, самые проблемные районы в городе - шестой и восьмой, а также район у автовокзала Дачия. С начала года прививки от бешенства получили почти 650 человек. Бывший мэр города Ренато Усатый обещал построить приют для собак еще весной прошлого года. Учреждение площадью почти девять тысяч квадратных метров планировали открыть на окраине Бельц.







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