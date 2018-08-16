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Годовой уровень инфляции в Молдове в июле 2018 года составил 3%
http://agroportal.ua/news/vlast/inflyatsiya-v-2017-godu-v-ukraine-sostavila-137/
10:45, 16 Aug 2018
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Годовой уровень инфляции (за последние 12 мес.) в Молдове в июле 2018 года составил 3%, сократившись на 0,2 п.п., в сравнении предыдущим месяцем.

Об этом сообщил Нацбанк Молдовы, отметив, что он третий месяц подряд, в соответствии с ранее опубликованным прогнозом, находится ниже интервала варьирования ±1.5 процентных пункта от цели 5%.

Данные о динамике годовой инфляции в июле показывают инфляцию, аналогичную ранее ожидаемой, и подтверждают достоверность прогноза, опубликованного в третьем Обзоре по инфляции. В НБМ подчеркнули, что наибольший вклад в годовой уровень инфляции в июле 2018 г. оказали цены на продовольственные товары (2,2 п.п.). Вклад базовой инфляции и цен на топливо в годовую траекторию инфляции составил 1,1 п.п. и, соответственно, 0,7 п.п. Вклад регулируемых цен был отрицательным - минус 1 п.п. Годовая базовая инфляция в июле 2018 г. составила 3,4%, что на 0,3 п.п. ниже показателя предыдущего месяца. В НБМ отмечают, что месячная инфляция в июле 2018 г. составила минус 1,2% (дефляция) на фоне снижения цен на продовольственные товары на 1,9%, на непродовольственные товары на 0,1%, а также сокращения тарифов на оказываемые населению услуги на 1,6%. 

В июле 2018 г. месячный уровень базовой инфляции увеличился на 0,2%. Наиболее значительное увеличение цен, связанных с базовой инфляцией, было зафиксировано на подкомпоненты «культура и отдых», вследствие повышения на 14,6% цен на услуги заграничного туризма, а также «сигареты» (3,2%). В то же время, цены на подкомпонент «автомобили и прицепы» снизились на 1,3% в условиях укрепления лея к доллару и евро. Общее уменьшение цен на продовольственные товары в июле 2018 г. на 1,9% было обусловлено снижением цен на свежие овощи – на 14,2%, картофель - на 13%, свежие фрукты – на 6,9%. В то же время, повысились цены на куриное яйцо – на 1,8%, рыбу и рыбные консервы – на 0,8%. С исключением сезонного фактора, цены на продукты питания в июле 2018 г. повысились на 0,8%, в сравнении с предыдущим месяцем. 

По данным НБМ, в июле 2018 г. цены на регулируемые товары и услуги снизились на 2%, в сравнении с предыдущим месяцем. Такая динамика была обусловлена преимущественно снижением тарифов на электроэнергию – на 9,9%. Кроме того, цены на лекарства уменьшились на 0,4%, авиаперевозки – на 1,7%. Годовой темп роста регулируемых цен на товары и услуги в июле 2018 г. составил минус 4,4%, что на 1,9 п.п. ниже показателя предыдущего месяца, а также на 11,8 п.п. меньше показателя июля 2017 г, сообщает allmoldova.




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