Число заболевших корью детей увеличилось до 71

Новые случаи заболевания корью. Только в чадыр-лунгском районе инфицирован уже 71 ребенок, из них 48 госпитализированы. Большая часть заболевших - в селах Копчак, Казаклия и Бешгиоз.

Местные власти запретили проводить в этих населенных пунктах массовые культурные мероприятия, чтобы препятствовать распространению кори. А малыши без соответствующих прививок не смогут посещать в детский сад. Кроме того, семейные врачи будут контролировать ситуацию и чаще посещать семьи с детьми.



Вспышку кори зарегистрировали в одном из летних лагерей в Унгенском районе, который действовал нелегально. Премьер Павел Филип потребовал от министра здравоохранения Светланы Чеботарь расследовать причины, которые привели к распространению заболевания.



