На детских площадках в Бельцах в песочницы засыпали противогололедную смесь

В несколько песочниц на детских площадках в Бельцах засыпали вместо песка противогололедную смесь - песок с солью. Родители уводят детей с площадок, а власти не знают, кто совершил ошибку.

Многие родители жалуются, что в большинстве дворов игровые площадки разрушены или вовсе отсутствуют.



В управлении жилищно-коммунального хозяйства Бельц говорят, что на замену песочниц уйдет много времени.



В Бельцах оборудовано примерно 800 детских игровых площадок. Толко шесть из них отремонтируют в этом году.



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