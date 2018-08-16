Контрольно-пропускной пункт в Тудоре может стать совместным

Контрольно-пропускной пункт в Тудоре может стать совместным. Глава Таможенной службы Виталий Врабие заявил, что здесь есть необходимая инфраструктура, благодаря которой пассажиров и грузоперевозчиков будут проверять только на КПП в Молдове.

Это сможет значительно сократить время ожидания для желающих пересечь границу, особенно в летнее время.



В декабре 2017 был открыт совместный таможенный пункт Паланка - Маяки - Удобное. Сейчас там идет ремонт, и транспорт пропускают через временный терминал.







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