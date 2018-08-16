Играл под окнами: в Одессе мужчина облил ребенка кислотой

В Приморском районе Одессы задержан мужчина, который распылил в сторону 12-летнего ребенка неизвестное вещество, в результате которого мальчик получил телесные повреждения. Об этом вечером в среду, 15 августа, сообщила пресс-служба полиции Одесской области.

"ЧП произошло на Французском бульваре. Предварительно установлено, что инцидент произошел из-за того, что подросток с друзьями играл под окнами квартиры 50-летнего одессита, расположенной на первом этаже дома. Недовольный мужчина распылил в сторону мальчика какое-то вещество, в результате чего на его шее, голове и туловище появились ожоги", – говорится в сообщении.

Мать пострадавшего обратилась в полицию. Для установления характера повреждений её сын направлен в больницу, передает Корреспондент.

Предварительная правовая квалификация - хулиганство.

По информации главы полиции Одесской области Дмитрия Головина, мужчина, который облил ребенка кислотой, задержан. Продолжаются следственные действия.