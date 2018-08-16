В Мексике задержали одного из самых разыскиваемых преступников

В Мексике поймали одного из самых разыскиваемых преступников – лидера картеля Ла Линеа Хулио Сесара Торреса. Об этом в среду, 15 августа, сообщил глава МВД страны Альфонсо Наваррете, пишет Diario de Juarez.

По словам министра, именно Торрес был одним из основных вдохновителей волны насилия, обрушившейся на штат Чиуауа в последнее время, пишет Корреспондент.

Наркокартель Ла Линеа входит в состав одной из крупнейших преступных группировок Мексики – Картеля Хуареса. Он действует в приграничном с США Чиуауа и занимается переправкой наркотиков в соседнюю страну.