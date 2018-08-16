Пара с Украины выжила после падения с высоты 80 м при обрушении моста в Генуе

Пара украинцев, путешествовавшая по Европе, находилась в автомобиле на мосту близ Генуи в момент его обрушения. Упав с высоты 80 м, они отделались лишь ушибами. Об этом сообщило агентство УНИАН.

"Евгений Бабин и Наталья Елина в момент обрушения находились в автомобиле на мосту. Машина упала с высоты более 80 м. Спасатели достали их из-под завалов, - говорится в сообщении. - Сейчас здоровью украинцев ничто не угрожает, у них много синяков, но они в безопасности". По данным генконсульства Украины в Милане, супруги находятся в больнице "Сан Мартин", передает ТАСС. Утром во вторник близ города Генуя обрушился пролет моста, по которому проходит скоростная трасса A10 (Генуя - Савона). В момент происшествия на нем находилось более 30 легковых автомобилей и три грузовика.

Комментарии

Другие новости