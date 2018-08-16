Британец установил рекорд по плаванию в море

Английский спортсмен установил рекорд по плаванию, проведя в море 74 дня. Об этом сообщает ТСН в четверг, 16 августа.

"32-летний Росс Эджли поставил цель стать первым человеком в мире, оплывшим Британские острова. В дальнее морское путешествие на три тысячи двести километров пловец отправился еще 1 июня из графства Кент. До завершения заплыва ему осталось преодолеть еще почти полторы тысячи километров, а вот рекорд по продолжительности плавания – уже существует", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Росс Эджли разбился свой маршрут на этапы – шесть часов он плывет, после чего шесть часов отдыхает в лодке, пишет Корреспондент.