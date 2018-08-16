В Венгрии из-за радиоактивного контейнера закрывали аэропорт

В Будапеште аэропорт имени Ференца Листа вечером в среду, 15 августа, был закрыт на три часа из-за инцидента с контейнером, в котором находился радиоактивный иридий, сообщает Reuters.

Отмечается, что терминал 2B международного аэропорта имени Ференца Листа в Будапеште был закрыт с 19.30 до 22.30 по местному времени, передает Корреспондент.

Проверка была проведена из-за перегрева контейнера, в котором находился изотоп иридия. Вещество было заказано венгерской компанией в российском городе Димитровграде. Контейнер находился на борту самолета из Стамбула.

Из-за инцидента был приостановлен вылет восьми рейсов.

Никто из пассажиров не пострадал, а вредные для здоровья вещества не попали в окружающую среду.