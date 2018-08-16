Google обнародует данные о покупателях политической рекламы

Корпорация Google будет сообщать о покупателях политической рекламы и суммах, которые они потратили, говорится в заявлении компании, опубликованном в среду, 15 августа, на ее официальном сайте.

Такие действия будут предприняты Google в рамках полугодового доклада в порядке обеспечения открытости ее деятельности, передает Корреспондент.

Отмечается, что подобная мера коснется рекламодателей, которые, начиная с 31 мая 2018 года, потратили на политическую рекламу в Google более 500 долларов.

Ранее в июне на такие меры пошли Twitter и Facebook в связи с обвинениями в предоставлении недостаточной информации о расходах на политическую рекламу.

Ожидается, что Google еженедельно будет обновлять данные, что позволит пользователям отслеживать свежие рекламные публикации, а также новых рекламодателей.