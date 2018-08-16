Жертвами землетрясения на острове Ломбок стали 460 человек

Число жертв землетрясения магнитудой 7, произошедшего 5 августа на острове Ломбок, достигло 460. Об этом в четверг сообщило агентство "Синьхуа".

По данным Управления по чрезвычайным ситуациям Индонезии, в результате стихийного бедствия пострадали 7,7 тыс. человек, были разрушены почти 72 тыс. жилых домов, сотни школ и десятки больниц. 417 тыс. жителей острова сейчас находятся во временных лагерях, опасаясь возвращаться домой из-за возможности новых землетрясений.

Последнее землетрясение на острове Ломбок произошло ровно через месяц после того, как 5 июля там были зарегистрированы подземные толчки магнитудой 6,6, в результате которых более 380 человек погибли и свыше 1 тыс. пострадали, отмечает ТАСС.