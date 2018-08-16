Мадридский "Атлетико" стал трехкратным обладателем Суперкубка УЕФА

Триумфатор Лиги Европы "Атлетико" в матче за Суперкубок УЕФА - 2018 в дополнительное время взял верх со счетом 4:2 над победителем Лиги чемпионов УЕФА "Реалом". Два мадридских клуба встретились в среду, 15 августа, на стадионе в Таллине.

В первом тайме голами обменялись нападающий "красно-белых" Диего Коста (1-я минута) и игрок "Реала" Карим Бензема (27-я минута). После перерыва капитан "Реала" Серхио Рамос блестяще исполнил пенальти (63-я минута), после чего на 79-й минуте вновь отличился Диего Коста.

Судьба матча решилась в дополнительное время после голов полузащитников "Атлетико" Сауля Ньигеса (98-я минута) и Коке (104-я минута).

"Атлетико" становился обладателем Суперкубка в 2010 и 2012 годах. "Реал" выигрывал этот трофей четыре раза, в последний раз - в 2017 году, отмечает dw.com.