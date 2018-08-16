Ученые выявили способность пчел распознавать человеческие лица

Ученые установили, что пчелы и осы способны распознавать человека по его лицу, как это делают люди. Результаты исследования международной группы ученых были опубликованы в журнале Frontiers in Psychology.

Отмечается, что мозг насекомого содержит менее 1 млн клеток по сравнению с 86 млн у людей, поэтому они способны узнавать только ограниченное количество лиц, передает Известия.ru.

Как отмечает "Федеральное агентство новостей", в ходе тестов пчелам и осам показывали черно-белые фотографии людей. У насекомых была обнаружена предрасположенность к эффектам «частичного распознавания» и распознавания «композиции лица», однако они могут запоминать лицо только как единое целое и не способны определять детали.

Исследователи полагают, что результаты тестов помогут им лучше понять эволюцию мозга, а также будут полезны в разработке искусственного интеллекта.