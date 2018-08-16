Более 70 человек пострадали в результате массовой передозировки наркотиками в США

Аварийные бригады в Нью-Хейвене, штат Коннектикут зарегистрировали случаи массовой передозировки наркотиков примерно в течение 24 часов. Было зарегистрировано как минимум 76 обращений в экстренные службы со стороны людей, которые почувствовали себя плохо или потеряли сознание. Об этом сообщается на сайте NBC Connecticut.

Первые случаи подозрения на передозировку были зарегистрированы накануне вечером в парке возле Йельского университета. Отмечается, что пострадавших рвало, у них были галлюцинации, высокое кровяное давление и проблемы с дыханием. Утром в среду в течение трех с половиной часов было зарегистрировано еще около 18 подобных случаев, и их количество продолжало расти. 71 человек был госпитализирован, еще пятеро от госпитализации отказались. При этом некоторые из госпитализированных в первый раз и отпущенных из больницы спустя какое-то время вновь были госпитализированы с теми же симптомами, передает newsru.com.

Глава пожарного управления Джон Олстон на пресс-конференции рассказал, что жертвы передозировки, предположительно, употребляли синтетическую марихуану, известную как К2. Другие официальные лица отмечают, что К2 могла быть смешана с опиатом или фентанилом, что делает получившийся наркотик намного более мощным и опасным, а его употребление может привести к летальному исходу.

Полиция между тем арестовала местного жителя, который может быть причастен как минимум к нескольким случаям передозировки. Как сообщает портал, при нем были найдены наркотики, но официальное обвинение еще не предъявлено. Также задержаны еще два человека, однако причастны ли они к инциденту, пока неизвестно.

Мэр города Тони Харп опубликовал заявление, в котором высоко оценил работу спасательных служб, которые помогли спасти жертв передозировки. В администрации города также предупредили, что использование любых уличных наркотиков может привести к смерти или серьезным медицинским осложнениям.



