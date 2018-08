Фото элитного iPhone XS появилось в Twitter. На задней золотой панели телефона расположены логотипы Apple и линейки Billionaire Solid Gold edition. Известно, что устройство будет выпущено всего в одной версии с 256 ГБ встроенной памяти.

Как сообщает AppleInsider, на смартфон, стоимость которого превышает $113 000, уже открыт предзаказ.

If you want a gold-plated 2018 #iPhone, you can preorder one now for $113,000 https://t.co/3nJA4GQOp2 pic.twitter.com/QLpfHiT9qA