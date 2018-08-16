В Москве мужчина расстрелял родителей жены и покончил с собой

На востоке Москвы мужчина открыл стрельбу по родителям супруги, после чего покончил жизнь самоубийством. Об этом сообщает Главное следственное управление Следственного комитета по Москве.​

По данным следствия, трагедия произошла утром в четверг, 16 августа. Жена приехала в квартиру, расположенную в доме на улице Хабаровской, где накануне поругалась с мужем.

Мужчина, открыв дверь, начал стрелять по родственникам. Он убил тещу и ранил тестя. Супруге стрелка удалось спастись. Тесть был доставлен в больницу, где ему оказывается медицинская помощь. Стрелявший покончил с собой.

На месте работают следователи и криминалисты. Проводится опрос соседей, устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ - ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство") и ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство"), передает newsru.com.