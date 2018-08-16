Пожилые люди говорят, что наконец все их многолетние труды были оценены

Пенсии, увеличенные для 10000 пожилых людей в нашей стране, вселяют в них оптимизм и веру в будущее.

Пожилые люди говорят, что наконец их многолетние труды были оценены в том числе за счёт валоризации пенсий. Елена Войку из села Климэуць Шолдэнештского района рада, что ее труды будут оплачены по достоинству после того, как она всю жизнь проработала учителем начальных классов, передает allmoldova. "Тогда у меня пенсия была всего 600 леев, но потом каждый год стали поднимать. Сейчас лучше. Очень хорошо, что повысили. Хочу сказать, что теперь мне на большее хватает - есть и телефон, и телевизор, и электроэнергия", - говорит пенсионерка Елена Войку.

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