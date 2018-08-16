Пенсии, увеличенные для 10000 пожилых людей в нашей стране, вселяют в них оптимизм и веру в будущее.
Пожилые люди говорят, что наконец их многолетние труды были оценены в том числе за счёт валоризации пенсий. Елена Войку из села Климэуць Шолдэнештского района рада, что ее труды будут оплачены по достоинству после того, как она всю жизнь проработала учителем начальных классов, передает allmoldova.
"Тогда у меня пенсия была всего 600 леев, но потом каждый год стали поднимать. Сейчас лучше. Очень хорошо, что повысили. Хочу сказать, что теперь мне на большее хватает - есть и телефон, и телевизор, и электроэнергия", - говорит пенсионерка Елена Войку.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Очень активный, насыщенный делами и разговорами день. Ваша прямота и откровенность помогут развеять недоговорённости. Работники интеллектуального труда сегодня заключат выгодные договоры на проведение научных работ. Побольше решительности и сосредоточенности.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Многие получат премии или гонорары. Скорее всего, именно этот день позволит Вам прийти к согласию с партнёром или обрести мир в душе. Будьте осторожны с автомобилем.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня будьте тише воды, ниже травы. Наконец принесет плоды дело, которое Вы уже считали совсем гиблым. Удачный день для посещения госучереждений - получите четкие и квалифицированные консультации специалистов, без проволочек решатся важные дела. Будьте осторожнее сдержаннее в финансовых делах.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня вполне возможны серьезные перемены в делах. Возможны деловые встречи или телефонные переговоры с друзьями или родственниками. Хороший момент для начала ремонта, переделок в квартире, покупки мебели. Будьте осторожны с электроприборами.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня не наделайте ошибок на работе. Встреча с любимым человеком будет необыкновенно страстной. Возможен трудный разговор с начальством, который в конце концов пойдет Вам на пользу и будет способствовать укреплению Вашей репутации. Благоприятны предпринимательство и торговля.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Бизнесмены смогут заключить выгодные контракты или обрести надежных партнеров. Новые связи с деловыми партнерами могут оказаться весьма прочными. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День в целом благоприятен. Гармоничная космическая ситуация способствует Вашему финансовому благополучию. Радостным и полезным окажется общение со старшими родственниками, с друзьями. Велик шанс найти покровителя или спонсора.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День будет отмечен высокой активностью. Не исключено, что вечером Вас ждет радостное свидание. Скоротечный служебный роман может вызвать открытую неприязнь со стороны коллег и начальства. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. Возможно, вы почувствуете боли в области желудка. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Вечером побалуйте своих детей новой игрушкой или интересной книжкой.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День особенно благоприятен для людей, занятых творчеством. Постарайтесь избежать ссоры с любимым человеком, возможно сегодня это окажется сложно выполнить. Чем сложнее Ваша задача, тем лучше Вы ее реализуете. В голову придут плодотворные идеи.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Друзья могут пригласить в театр или в кино. Возможно, сегодня, Вам предложат выгодное дело. В первой половине дня возможны нарушения планов.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Именно сегодня Вам, возможно, повезет решить проблемы личной жизни. Возможны незапланированные доходы, однако почти все придется потратить на детей или на подготовку к предстоящему отъезду в отпуск всей семьей. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.
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