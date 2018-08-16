В Бельгии грабители заперли епископа в шкафу и забрали 20 тысяч евро

Епископ бельгийского города Льеж Жан-Пьер Дельвиль был ограблен в служебной квартире неизвестными, которые похитили у него около 20 тысяч евро. Об этом сообщает Dernier heure в четверг, 16 августа.

По информации издания, ограбление произошло в ночь на среду. Проникшие в дом епископа двое грабителей связали и заперли 67-летнего священнослужителя и его племянника, церковного прислужника, в гардеробном шкафу, передает Корреспондент.

Преступники похитили у епископа 20 тысяч евро, церковную вазу и произведения искусства.

По факту преступления прокуратура Льежа начала расследование.