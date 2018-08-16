Пожар в селе Конгаз: пламя уничтожило дом настоятеля церкви

Пламя уничтожило дом настоятеля церкви в селе Конгаз. Пожар вспыхнул этим утром в одном из помещений и быстро распространился.

На тушение выехали три спецмашины, а до приезда спасателей справиться с огнем пытались местные жители, сообщает gagauzinfo.md. Никто в результате инцидента не пострадал. Причины возгорания пока неизвестны.

С начала года в Молдове зарегистрировано 964 пожара, жертвами которых стали 60 человек.